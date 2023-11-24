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Александр Козловский: Рождественские дни — это время благотворительности и милосердия

С Рождеством Христовым поздравил жителей Псковской области секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Этот светлый и радостный праздник несет свет веры, надежды и любви, служит напоминанием о непреходящем значении духовно-нравственных ценностей, которые играют особую роль в истории России и служат опорой нашего общества. Рождественские дни — это время благотворительности и милосердия, благих помыслов и добрых поступков, заботы о тех, кто нуждается в помощи», - сказал он.

Александр Козловский пожелал псковичам здоровья, успехов, мира, счастья и благополучия.