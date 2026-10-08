День преподобного Сергия Радонежского отмечают сегодня православные

Русская Православная Церковь отмечает день преставления преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых сегодня, 8 октября. Он основал Троицкий монастырь, из которого выросла Троице-Сергиева лавра, и благословил князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Сергия Радонежского называют игуменом земли Русской. Преподобному молятся об успехах в учебе, укреплении веры и мире в семье.
Фото: Никита Попов / «Московский комсомолец»
У преподобного Сергия Радонежского два главных дня памяти в году. Кроме того, его вспоминают в дни соборных празднований — например, в Соборе Радонежских святых.
18 июля (5 июля по старому стилю) — день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского. Верующие вспоминают событие XV века, когда при строительстве нового Троицкого храма были найдены нетленные мощи святого. Это произошло в 1422 году, через тридцать лет после его кончины.
8 октября (25 сентября по старому стилю) — день преставления святого, то есть день его кончины, которая в православной традиции воспринимается как переход человека к вечной жизни. В 2026 году дата приходится на четверг.
Как рассказал протоиерей Дмитрий Курдюков, председатель миссионерского отдела Тверской епархии, чтят день кончины преподобного Сергия Радонежского в силу того, что он имеет важнейшее значение для церковной жизни Русской Церкви, для истории России. Он один из самых почитаемых русских святых.
В церковном календаре 8 октября обозначено как преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Слово «преставление» означает кончину человека. В православном понимании смерть святого — не исчезновение, а переход к иной жизни, поэтому церковь не только вспоминает обстоятельства его смерти, но и прославляет духовный путь, который он прошел.
Преподобный Сергий умер 25 сентября 1392 года. Его значение для русской духовной истории трудно переоценить: он основал Троицкий монастырь, ставший впоследствии Троице-Сергиевой лаврой, воспитал множество учеников, которые основали новые обители, и пользовался огромным авторитетом у духовенства и князей.
Главным местом почитания преподобного Сергия остается Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде. Здесь, в Троицком соборе, находится рака с мощами преподобного Сергия. Паломники приходят сюда помолиться и поклониться святыне, пишет «Московский комсомолец».