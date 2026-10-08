День преподобного Сергия Радонежского отмечают сегодня православные

Русская Православная Церковь отмечает день преставления преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых сегодня, 8 октября. Он основал Троицкий монастырь, из которого выросла Троице-Сергиева лавра, и благословил князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Сергия Радонежского называют игуменом земли Русской. Преподобному молятся об успехах в учебе, укреплении веры и мире в семье.

Фото: Никита Попов / «Московский комсомолец»

У преподобного Сергия Радонежского два главных дня памяти в году. Кроме того, его вспоминают в дни соборных празднований — например, в Соборе Радонежских святых.

18 июля (5 июля по старому стилю) — день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского. Верующие вспоминают событие XV века, когда при строительстве нового Троицкого храма были найдены нетленные мощи святого. Это произошло в 1422 году, через тридцать лет после его кончины.

8 октября (25 сентября по старому стилю) — день преставления святого, то есть день его кончины, которая в православной традиции воспринимается как переход человека к вечной жизни. В 2026 году дата приходится на четверг.

Как рассказал протоиерей Дмитрий Курдюков, председатель миссионерского отдела Тверской епархии, чтят день кончины преподобного Сергия Радонежского в силу того, что он имеет важнейшее значение для церковной жизни Русской Церкви, для истории России. Он один из самых почитаемых русских святых.

«Сергия называют игуменом земли Русской не только как основателя монастыря. Его духовными учениками стали многие подвижники, а основанные ими обители сыграли огромную роль в развитии монашеской жизни на Руси», — отметил священник.

В церковном календаре 8 октября обозначено как преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Слово «преставление» означает кончину человека. В православном понимании смерть святого — не исчезновение, а переход к иной жизни, поэтому церковь не только вспоминает обстоятельства его смерти, но и прославляет духовный путь, который он прошел.

Преподобный Сергий умер 25 сентября 1392 года. Его значение для русской духовной истории трудно переоценить: он основал Троицкий монастырь, ставший впоследствии Троице-Сергиевой лаврой, воспитал множество учеников, которые основали новые обители, и пользовался огромным авторитетом у духовенства и князей.

Главным местом почитания преподобного Сергия остается Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде. Здесь, в Троицком соборе, находится рака с мощами преподобного Сергия. Паломники приходят сюда помолиться и поклониться святыне, пишет «Московский комсомолец».