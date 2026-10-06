Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечают сегодня православные

Пророк Иоанн Креститель – самый чтимый святой после Девы Марии. С его именем связано множество религиозных праздников, один из которых православные отмечают сегодня, 6 октября, а именно зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Изображение: «Азбука веры»

Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии из рода Аарона и праведной Елизаветы из рода царя Давида. Жили его родители около Хеврона в Нагорной стране, на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа. Как повествует евангелист Лука, Архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в храме, возвестил о рождении у него сына. И вот у благочестивых супругов, до преклонной старости лишенных утешения иметь детей, наконец рождается сын, которого они испросили в молитвах.

По милости Божией он избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Святой Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью – постом и молитвой. Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами (род саранчи). Он остался пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому народу.

Как повествует предание, евангелист Лука, обходя с проповедью Христовой разные города и селения, из Севастии взял в Антиохию частицу мощей великого пророка – его правую руку. В 959 году, когда мусульмане овладели Антиохией (при императоре Константине Порфирородном), дьякон перенес руку Предтечи из Антиохии в Халкедон, откуда она была перевезена в Константинополь, где и хранилась до времени завоевания этого города турками. Потом правая рука Иоанна Крестителя хранилась в Петербурге в церкви Нерукотворного Спаса в Зимнем Дворце, пишет «Азбука веры».