Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре

3 октября, накануне Недели 18-й по Пятидесятнице, митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фоторепортаж: Матвей Елисеев

Его высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией в священном сане. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Илья Медведев. Песнопения всенощного бдения исполнили братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Виктории Зарудней.

За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.