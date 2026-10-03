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Псково-Печерский монастырь опубликовал расписание богослужений на неделю

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Расписание богослужений с 3 по 10 октября опубликовали на сайте Псково-Печерского монастыря.

3 октября, суббота.

  • Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40;
  • По окончании: Панихида;
  • Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40;
  • Параклисис в Успенском храме в 11-30;
  • Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.

4 октября, воскресенье. Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

  • Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40;
  • По окончании: Заказные молебны;
  • Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40;
  • Вечером: Богослужение с акафистом Успению Божией Матери в Успенском храме в 18-00.

5 октября, понедельник.

  • Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7-15. Исповедь в 7-00. Часы в 7-00;
  • По окончании: Панихида;
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18-00.

6 октября, вторник.

  • Утром: Божественная литургия в Никольском храме в 8-00. Исповедь в 7-30. Часы в 7-40;
  • По окончании: Панихида в Успенском храме;
  • Вечером: Богослужение с полиелеем в Успенском храме в 18-00.

7 октября, среда. Преподобного Никандра, Авраамия и Гавриила Псковских.

  • Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7-15. Исповедь в 7-00. Часы в 7-00.
  • По окончании: Панихида.
  • Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.

8 октября. Четверг. Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

  • Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40;
  • По окончании: Панихида;
  • Водосвятный молебен в Успенском храме в 11-30;
  • Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.

9 октября, пятница. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святого Тихона, патриарха Московского и всея Руси.

  • Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 9-00. Исповедь в 8-30. Часы в 8-40;
  • Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18-00.

10 октября, суббота.

  • Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40;
  • По окончании: Панихида;
  • Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40;
  • Параклисис в Успенском храме в 11-30;
  • Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.

В расписании возможны изменения. Информация обновляется на сайте

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