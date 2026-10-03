Псково-Печерский монастырь опубликовал расписание богослужений на неделю

Расписание богослужений с 3 по 10 октября опубликовали на сайте Псково-Печерского монастыря.
3 октября, суббота.
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40;
- По окончании: Панихида;
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40;
- Параклисис в Успенском храме в 11-30;
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.
4 октября, воскресенье. Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40;
- По окончании: Заказные молебны;
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40;
- Вечером: Богослужение с акафистом Успению Божией Матери в Успенском храме в 18-00.
5 октября, понедельник.
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7-15. Исповедь в 7-00. Часы в 7-00;
- По окончании: Панихида;
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18-00.
6 октября, вторник.
- Утром: Божественная литургия в Никольском храме в 8-00. Исповедь в 7-30. Часы в 7-40;
- По окончании: Панихида в Успенском храме;
- Вечером: Богослужение с полиелеем в Успенском храме в 18-00.
7 октября, среда. Преподобного Никандра, Авраамия и Гавриила Псковских.
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7-15. Исповедь в 7-00. Часы в 7-00.
- По окончании: Панихида.
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.
8 октября. Четверг. Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
- Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40;
- По окончании: Панихида;
- Водосвятный молебен в Успенском храме в 11-30;
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.
9 октября, пятница. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святого Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
- Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 9-00. Исповедь в 8-30. Часы в 8-40;
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18-00.
10 октября, суббота.
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40;
- По окончании: Панихида;
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40;
- Параклисис в Успенском храме в 11-30;
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.
В расписании возможны изменения. Информация обновляется на сайте.