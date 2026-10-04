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Клирика Великолукской епархии и его супругу наградили орденом «Родительская слава»

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Клирик Великолукской епархии Роман Донец и его супруга Мария награждены орденом «Родительская слава», сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

Указ о награждении государственными наградами президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 29 сентября 2026 года.

Документ размещен на портале нормативных правовых актов Российской Федерации. В числе награждаемых орденом «Родительская слава» - Мария Александровна и Роман Васильевич Донец из города Великие Луки Псковской области, воспитывающие десятерых детей. Вручение наград состоится позднее.

Иерей Роман Донец рукоположен во диакона почти 20 лет назад, во пресвитеры - в январе 2007 года. Занимает должности ключаря Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки и заместителя руководителя Отдела религиозного образования и катехизации Великолукской епархии (ОРОиК) по городу Великие Луки.

Матушка Мария много лет поёт в церковном хоре и хоре «Мамины напевы», преподаёт в Воскресной школе Духовно-просветительского центра «Ковчег» Великолукского епархиального управления.

«Дружная разновозрастная семья Донец участвует во всех значимых социальных, благотворительных и православных проектах и событиях Великолукской епархии и города Великие Луки: ремонт храмов, уборка территории, крестный ход, благотворительная ярмарка, уход за больными, праздничный концерт - этой семье всё по плечу», - отметили в епархии.

В 2024 году семья Донец была награждена медалями «Родительская слава Псковской области» (на фото). В прошлом году семья Донец стала победителем регионального конкурса «Многодетная семья года» в номинации «Лучшая сельская семья». Роман и Мария Донец неоднократно отмечены наградами Русской Православной Церкви.

«Всем, кто мечтает о большой семье, я скажу так – не бойтесь. Дети – это дар. Да, конечно, не простой дар, требующий терпеливости и ответственности, но, поверьте, глядя на то, какими замечательными людьми вырастают ваши дети, вы понимаете, что и свою жизнь живете не зря… Только дети делают человека по-настоящему целостным и счастливым», - уверен отец Роман.
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