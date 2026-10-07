«Покровские вечера» пройдут в Великих Луках в октябре

С 9 по 16 октября в городе Великие Луки пройдут мероприятия по духовно-нравственному воспитанию обучающихся Дни православной культуры «Покровские вечера», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

В администрации уточнили, что это многолетний проект, который реализуется управлением образования г. Великие Луки и Великолукской епархией в рамках соглашений между Русской православной церковью и Министерством образования России.

Программа Дней православной культуры включает два архиерейских богослужения: епископ Великолукский и Невельский Варнава возглавит богослужения на родине Патриарха Тихона в деревне Клин Куньинского муниципального округа 9 октября (начало богослужения в 08:30, Литургия в 09:00) и в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы города Великие Луки 11 октября в день 200-летия И.М. Пульхерова (начало богослужения в 08:30, Литургия в 09:00).

Откроет «Покровские вечера» крестный ход от храма святителя Тихона в поселке Кунья до храма Воскресения Христова в деревню Клин. В нём примут участие представители Управления образования администрации города Великие Луки, педагоги, воспитатели, руководители образовательных учреждений, воспитанники и педагоги Духовно-просветительского центра "Ковчег" Великолукского епархиального управления, братия Свято-Успенского Святогорского монастыря.

Центральным событием станет Методическое объединение преподавателей духовно-нравственных дисциплин «Единство народов России как духовно-нравственный ориентир современного образования» 13 октября.

В программу Дней православной культуры включён научно-просветительский «круглый стол» в воскресенье 11 октября, посвященный жизни и деятельности протоирея Иоанна (Ивана Михайловича) Пульхерова, священнослужителя, общественного деятеля, основателя православного краеведения Великих Лук.

«Именно протоиерей Иоанн Пульхеров 24 октября 1860 года открыл школу для обучения крестьянских девочек. В 1874 году школа была передана земству, и на ее базе открыто городское женское училище, преобразованное затем в прогимназию и гимназию», - отметили в администрации.

Так же в программе: экскурсии, выездные мероприятия, выставка «Русская Голгофа», волонтёрский проект с храмом Казанской иконы Богородицы, выставка декоративно-прикладного творчества «Покровская ярмарка» в образовательных учреждениях, клубные часы, фольклорные праздники и многое другое.