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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним театральные итоги 2023 года, грядущие премьеры и в целом планы Псковского драмтеатра на этот год. Также Дмитрий Месхиев расскажет, что его привело вчера на сессию регионального парламента и чем ему не понравилось лицо княгини Ольги.

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и задавайте свои вопросы гостю студии.