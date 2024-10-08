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Джазовые концерты с песнями из советских фильмов дадут в Пскове зимой

В преддверии Рождества Псков ожидает серию джазовых концертов с участием известного контрабасиста Григория Воскобойника. Об этом на пресс-конференции 7 ноября рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Боярков отметил, что в этом сезоне филармония сосредоточится на джазовых концертах, сотрудничая с организацией «Петербург концерт».

В рамках этого сотрудничества запланировано несколько мероприятий, включая выступление коллектива под управлением известного контрабасиста Григория Воскобойника, который приедет со своим коллективом.

Концерт будет посвящен джазовым композициям из советских фильмов и пройдет в преддверии Рождества.