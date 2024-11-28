Хотела поставить еще в школе – режиссер Гульназ Балпеисова о «Маленьких трагедиях»

Желание поставить спектакль по произведению Александра Пушкина «Маленькие трагедии» возникло еще в школе, поделилась режиссер Гульназ Балпеисова в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).
Она добавила, что желание поставить данное произведение у нее появилось уже очень давно – со школьной скамьи.
«Я очень давно хотела "Маленькие трагедии" поставить. У меня, наверное, это еще со школы. Но когда соприкоснулся, ты понимаешь, что не все так весело, как тебе кажется в школе. Все намного сложнее», – заметила Гульназ Балпеисова.