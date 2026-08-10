 
Культура

Псковичи могут принять участие в акции «Из России, с любовью!»

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Псковичи могут принять участие в акции «Из России, с любовью!», в рамках которой можно подарить иностранному гостю книгу русской классики в переводе на иностранный язык, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. 

Акцию организует всероссийское движение «Волонтёры культуры» и Министерство культуры РФ.

Чтобы принять участие, нужно до 20 августа принести книгу на стойку регистрации библиотеки (улица Профсоюзная, 2, 1-й этаж) в переводе на английский, немецкий, арабский, испанский, китайский или французский язык. Подойдёт издание из личной библиотеки, главное — в хорошем состоянии.

 
«Внутри оставьте короткое искреннее послание будущему читателю на русском языке. Это будет частичка нашего гостеприимства! Выбирайте из классики: Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, Булгаков и другие. Из России, с любовью! Потому что знакомство с Россией начинается с культуры», - отметили в библиотеке. 
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