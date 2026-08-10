Псковичи могут принять участие в акции «Из России, с любовью!», в рамках которой можно подарить иностранному гостю книгу русской классики в переводе на иностранный язык, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Акцию организует всероссийское движение «Волонтёры культуры» и Министерство культуры РФ.

Чтобы принять участие, нужно до 20 августа принести книгу на стойку регистрации библиотеки (улица Профсоюзная, 2, 1-й этаж) в переводе на английский, немецкий, арабский, испанский, китайский или французский язык. Подойдёт издание из личной библиотеки, главное — в хорошем состоянии.