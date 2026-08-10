Псковичам предлагают изучить «Археологическую карту Мирожского монастыря»

В День археолога, 15 августа, Псковский музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города на эксклюзивную программу «Археологическая карта Мирожского монастыря» под открытым небом, посвященную археологическому изучению территории обители, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Участников программы ждут несколько площадок-локаций, где они смогут узнать об археологических исследованиях на территории обители в ХХ веке и людях, которые их проводили. Гостям расскажут о том, как строили Спасо-Преображенский собор, покажут материалы, которые использовали древние зодчие.

Специалисты музея раскроют тайну древних красок, технологию росписи храмов, пояснят, что значит слово «фреска» и как она выглядит. Одна из площадок будет посвящена бытовым предметам, найденным археологами во время раскопок на территории монастыря.

Мероприятие начнется на территории собора 15 августа (суббота) в 11:00. Запись: +78112331535.