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215 тысяч зрителей посетили концерты в псковской филармонии в 2024 году

215 тысяч зрителей посетили концерты, которые проходили в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции, посвященной итогам работы Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Если мы берём концерты, которые проходили именно в филармонии, то это более 215 тысяч человек. И несколько тысяч можно ещё добавить – до конца года пройдут мероприятия. Плюс есть ещё фестивали», - рассказал Александр Боярков.

Всего за этот год состоялось 126 мероприятий, в том числе цикл гастрольных мероприятий в районах. «В районах прошло 12 концертов. В следующем году планируется продолжение. Плюс были выдающееся событие - гастроли в Мариинском театре», - уточнил он.