Псковские библиотекари проводят мероприятия в честь Общероссийского дня библиотек

В библиотеках Пскова проходят мероприятия, посвященные Общероссийскому дню библиотек. Сотрудники Центральной городской библиотеки имени Юрия Тынянова весь месяц реализуют сетевой проект «Спроси библиотекаря». Завтра, 27 мая, также состоится ряд мероприятий в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева и в других библиотеках Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе Пскова.

В Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева завтра, 27 мая, в 12:00 начнется торжественное мероприятие, приуроченное не только к Общероссийскому дню библиотек, но и к празднованию 80-летия библиотеки. В 15:00 там откроется выставки фотографий Владимира Потресова «Псков нашего детства». А в 18:00 начнется концерт народных коллективов, музыкантов и поэтов, друзей библиотеки « Юбилей в кругу друзей».







Библиотека микрорайона Овсище завтра, 27 мая, проведет Весенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга».







В Детской экологической библиотеке «Радуга» завтра, 27 мая, проведут акцию для читателей «Напиши письмо библиотеке», а в библиотеке «Диалог» пройдет акция «Библиотечный поиск».



Свою деятельность библиотеки Пскова в рамках Общероссийского дня библиотек и сетевого проекта «Спроси библиотекаря» начали еще с 21 мая, например, в Библиотеке – Центре детского чтения провели квест «Секреты библиотечного мастерства».



В Библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич 24 мая прошел День открытых дверей «Все дороги ведут в библиотеку!», 25 мая там же организовали книговорот «Библиотека – остров сокровищ», а 26 мая прошел День профессии «Я – библиотекарь!».

В Центральной городской библиотеке имени Юрия Тынянова 25 мая открылась выставка архивных документов и исторических материалов «Мы старше, но моложе: к 75-летию Центральной городской библиотеки имени Юрия Тынянова».



В библиотеке «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово 25 мая прошла уличная акция «Как пройти в библиотеку?»: библиотекари провели опрос жителей микрорайона с целью популяризации библиотеки и ее услуг и привлечения новых пользователей.

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени Ивана Василева и в Библиотеке – Центре детского чтения сегодня, 26 мая, организовали День самоуправления «Сегодня – я библиотекарь», в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева — День самоуправления «Прикоснись к профессии», а в библиотеке «БиблиоЛюб» — День самоуправления «Я работаю в библиотеке».



Также в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева сегодня, 26 мая, провели тематическую игру «Открой свою библиотеку!».



В Детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новоселов сегодня, 26 мая, прошел День открытых дверей «Все дороги ведут в библиотеку»

