Псковичей приглашают на познавательный мастер-класс для детей и родителей в музее

Культурно-просветительское мероприятие «Мастерская стенной росписи», приуроченное ко Дню защиты детей, пройдет 2 июня на территории Мирожского монастыря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Сотрудники отдела хранения монументальной живописи расскажут о псковских памятниках: Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, церкви Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церкви Успения в селе Мелетово, Анастасиевской часовне. Гости узнают, как древние художники создавали шедевры настенной живописи, и увидят из каких минералов можно сделать пигменты.

Также сотрудники музея покажут процесс приготовления красок. Каждый участник сможет попробовать себя в роли художника, написать фрагмент настенной росписи, копируя фрески псковских мастеров, и забрать его с собой.

Гости приглашаются 2 июня в 16:00 на Мирожскую набережную, 2.