«Значимый музейный центр страны»: в Минкультуры поздравили Псковский музей-заповедник со 150-летием

Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Российской Федерации Иван Лыкошин направил поздравление коллективу Псковского музея-заповедника, сообщили в пресс-службе музея.



«Поздравляю вас со 150-летним юбилеем Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника! Сегодня это значимый музейный центр страны и один из ключевых символов формирования русской государственности. Его богатейшие коллекции масштабно отражают историю Псковской земли от глубокой древности до современности, а также открывают своим гостям сокровища национального изобразительного искусства», – говорится в сообщении.

Иван Лыкошин также поблагодарил коллектив музея за преданность профессии и верность традициям, пожелал успешной реализации масштабных творческих и выставочных проектов, а каждому сотруднику — здоровья и благополучия.

Напоминаем, более 200 предметов из коллекции Эрмитажа станут частью выставки в честь юбилея Псковского музея-заповедника.