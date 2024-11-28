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Татьяна Ааб: Спектакли в театре кукол всегда проходят с аншлагом

317 спектаклей прошло в этом году в Псковском театре кукол. Об этом сообщила директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб на пресс-конференции, посвященной итогам работы Театрально-концертной дирекции Псковской области в 2024 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, 29.5 тысячи зрителей посетили театр кукол. «Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Зрительный зал у нас все тот же. Но у нас прошло больше спектаклей», - заметила она.

Это не только постановки псковского театра, но и гастроли театров из Калининграда и Курска.

При этом заполняемость зала составила 93%. «Наши спектакли всегда проходят с аншлагом», - уточнила Татьяна Ааб.