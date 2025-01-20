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Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Детский театр

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гости студии - актриса, певица, педагог по речи, заведующая театральным отделением Детской школы искусств Пскова Анастасия Коренцова и актриса, преподаватель театрального отделения школы искусств Елизавета Сидорова.

Ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова узнают у них, что такое детский театр, чем он отличается от «взрослого», помогает ли театр решать внутренние проблемы детей, как преподавать актерское мастерство детям, не травмируя их, и каким детям подходят занятия в театральной студии.