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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гости студии — арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин и режиссер Тимур Кулов. Новый выпуск будет посвящен премьере спектакля «Каинова печать» на псковской сцене.

Из чего состоит театральная «страшная история»? Где заканчивается режиссерская свобода и начинается авторский текст? Как рождается и умирает спектакль? И на что надеется режиссер Тимур Кулов? Об этом и многом другом с участниками программы поговорит ведущая Дина Дабришюте.