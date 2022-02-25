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Концерт известного органиста Алексея Шмитова состоялся в Пскове

Концерт известного российского органиста, лауреата престижных международных премий Алексея Шмитова состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 5 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выступление Алексея Шмитова в Пскове стало первой встречей с талантливым музыкантом, в репертуаре которого французская романтическая музыка и произведения Иоганна Себастьяна Баха.

Новый электронный орган «Johannus» вновь собрал любителей органной музыки в зале колледжа искусств. Алексей Шмитов представил программу «Бах и шедевры французского символизма» из произведений Иоганна Себастьяна Баха, Александра Пьера Франсуа Боэли, Сезара Франка, Луи Вьерна, Шарля Мари Видора и Марселя Дюпре, получивших известность и как выдающиеся органисты своего времени.

Алексей Шмитов является лауреатом II премии Международного конкурса органистов в Германии. Принимал участие в мастер-классах ведущих европейских органистов. Несколько лет назад он был профессором классов органа и клавесина в Высшем институте театра и музыки города Дамаска (Сирия). Одновременно работал органистом в католической церкви святого Антония.

С 2005 года Алексей Шмитов преподает орган, а также ведет курс лекций по методике органного исполнительства на кафедре органа и клавесина в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а также преподает в Музыкальном училище при консерватории.

Шмитов побывал с сольными концертами практически во всех городах России, где установлены органы. Гастролировал в Финляндии, Голландии, Франции, Италии, Швейцарии, Ливане и Сирии. Также Алексей Шмитов – постоянный участник различных международных фестивалей. Кроме сольных концертов, выступает в составе камерных ансамблей в содружестве с известными музыкантами.