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Концерт «Орган по-русски» пройдет в Пскове 26 апреля

26 апреля электронный орган «Johannus» в третий раз соберет любителей органной музыки в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова на концерте «Орган по-русски». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гастролирующие органисты, лауреаты международных конкурсов, подвижники возрождения редкого в России исторического органа Kriisa церкви святого Петра в Печорах Денис Маханьков и Дина Ихина представят совершенно неожиданную программу, в которую войдет русская музыка, порой отнюдь не созданная для органа. Тем интереснее будет услышать сочинения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Христофора Кушнарева, Юрия Буцко, Микаэла Таривердиева, Георгия Мушеля, Исаака Дунаевского и других композиторов, что зазвучат новыми красками в переложениях для электронного органа, рассказали в ТКД.

Дина Ихина и Денис Маханьков – семейная пара органистов, выпускники Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу органа. Музыканты выступают на самых масштабных органах России и зарубежных стран.

Интерес артистов обращен не только к современным органам, но и к историческим органам-памятникам, их возрождению и привлечению внимания к органному искусству как неотъемлемой части культуры в мире.

Преподавание по классу органа в различных учебных заведениях Санкт-Петербурга и Пскова, проведение мастер-классов – еще одна сторона деятельности Дениса Маханькова и Дины Ихиной.

Они – лауреаты премии администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики в 2016 году.

Концерт «Орган по-русски» начнется в 19:00. Адрес: улица Воеводы Шуйского, 2.