Новая выставка акварельных работ откроется в Музее истории города Печоры

Петербургский художник Татьяна Мищенко представит свою серию акварелей «На рубеже», посвященную древним рубежам России, местам, где история застыла в камне, 14 октября в Музее истории города Печоры (улица Международная, дом 6). Как сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника, экспозицию, уже показанная в Мариуполе и Белгороде, дополнят новыми работами. Всего будет представлено около 40 акварелей.

Афиша: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для выставки в Татьяна Мищенко дополнила серию акварелями, созданными на Валааме. Валаам – остров в Ладожском озере, древняя обитель и духовный форпост России, – продолжает тему приграничья, начатую Изборском и Мариуполем.

Как отметили в музее, в акварелях Татьяны Мищенко нет пафоса. Есть воздух, вода, свет, пробивающийся сквозь облака над Труворовым городищем. Есть тишина Сенно, где время останавливается. Художница не иллюстрирует историю – она передаёт состояние земли, которая хранит своих героев. Каждый лист – диалог с древностью. Мягкость акварели по-сырому, точность рисунка, воспитанная в Академии художеств, и удивительная скромность: автор не перебивает природу, а только помогает ей заговорить.

Мариуполь стал первой площадкой, где серия была показана в мае 2026 года. В Мариупольском краеведческом музее экспонировалось 30 акварелей, запечатлевших Изборск, Труворово городище и Сенно. Три работы были переданы в дар музею: «Церковь Георгия Победоносца в Сенно», «Туров крест» и «Вид на Изборское городище и башни».

Белгород принял эстафету в августе – сентябре 2026 года. В Белгородском государственном художественном музее было представлено 27 акварелей. Художница лично приехала на открытие и провела для зрителей экскурсию, рассказав о создании работ, написанных в 2026 году.

Татьяна Мищенко – член-корреспондент Российской академии художеств, директор Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея имени Бориса Иогансона.