 
Культура

Новая выставка акварельных работ откроется в Музее истории города Печоры

0

Петербургский художник Татьяна Мищенко представит свою серию акварелей «На рубеже», посвященную древним рубежам России, местам, где история застыла в камне, 14 октября в Музее истории города Печоры (улица Международная, дом 6). Как сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника, экспозицию, уже показанная в Мариуполе и Белгороде, дополнят новыми работами. Всего будет представлено около 40 акварелей.

Афиша: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для выставки в Татьяна Мищенко дополнила серию акварелями, созданными на Валааме. Валаам – остров в Ладожском озере, древняя обитель и духовный форпост России, – продолжает тему приграничья, начатую Изборском и Мариуполем.

Как отметили в музее, в акварелях Татьяны Мищенко нет пафоса. Есть воздух, вода, свет, пробивающийся сквозь облака над Труворовым городищем. Есть тишина Сенно, где время останавливается. Художница не иллюстрирует историю – она передаёт состояние земли, которая хранит своих героев. Каждый лист – диалог с древностью. Мягкость акварели по-сырому, точность рисунка, воспитанная в Академии художеств, и удивительная скромность: автор не перебивает природу, а только помогает ей заговорить.

Мариуполь стал первой площадкой, где серия была показана в мае 2026 года. В Мариупольском краеведческом музее экспонировалось 30 акварелей, запечатлевших Изборск, Труворово городище и Сенно. Три работы были переданы в дар музею: «Церковь Георгия Победоносца в Сенно», «Туров крест» и «Вид на Изборское городище и башни».

Белгород принял эстафету в августе – сентябре 2026 года. В Белгородском государственном художественном музее было представлено 27 акварелей. Художница лично приехала на открытие и провела для зрителей экскурсию, рассказав о создании работ, написанных в 2026 году.

Татьяна Мищенко – член-корреспондент Российской академии художеств, директор Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея имени Бориса Иогансона.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026