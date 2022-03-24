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Концерт органной музыки состоится в псковской католической церкви

Концерт органной музыки из цикла «Орган сквозь века» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил настоятель Прихода Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове Сергей Альхименок.

В концерте примет участие молодая и талантливый органистка, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, студентка кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Екатерина Васильева.

Прозвучат известные произведения из органного творчества И. С. Баха: хоральная прелюдия фа-минор «Я взываю к тебе, Господи» BWV 639 и Адажио из концерта ре-минор BWV 974, написанное им на основе концерта для гобоя и струнных Алессандро Марчелло, а также другие произведения. Кроме того, гости услышат произведения немецких композиторов Дитриха Букстехуде и Йозефа Райнбергера. А завершится органный концерт праздничной токкатой современного канадского композитора Дениса Бедара.

Посещение осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Начало концерта - в 17.00, храм открывается за 45 минут до начала. Посещение мероприятия рекомендовано для всех категорий зрителей старше 6 лет. Продолжительность составит 60 минут без антракта. В начале концерта прозвучит художественное слово.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится по адресу: улица Плехановский Посад, 64.

Всех посещающих храм просят быть в масках.