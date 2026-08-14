 
Культура

Уроженец Пскова Антон Артемьев снялся в новом сериале «Капитан Туман»

0

28 августа в онлайн-кинотеатре КИОН от МТС состоится премьера сериала «Капитан Туман» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Одну из ролей в сериале сыграл уроженец Пскова, актер Антон Артемьев, а режиссером выступил еще один пскович - Сергей Филатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС. 

Фото: МТС

В центре сюжета «Капитана Тумана»— опытный капитан полиции Виталий Туманский (Михаил Пореченков), который пытается найти виновных в гибели жены, параллельно продолжая работать в отделе. Туманский привык действовать нестандартно и идти напролом, поэтому руководство приставляет к нему двух напарников – принципиальную лейтенантку (Зоя Бербер) и молодого сержанта (Азамат Нигманов), приехавшего с Крайнего Севера. Вместе им предстоит расследовать самые сложные дела, требующие творческого подхода.

Пскович Антон Артемьев сыграл одного из преступников, младшего Колесниченко. Актер родился 27 января 1994 года в Пскове. В 2017 году окончил Российский государственный институт сценических искусств (курс Л. Б. Эренбурга). В 2016-2017 гг. играл в спектаклях Небольшого драматического театра. Снимался в сериалах «Бар "Один звонок"», «Столыпин», «Резервация», «Сводишь с ума».

Создатели сериала сделали ставку не только на детективную интригу, но и на взаимодействие трёх совершенно разных героев. Серьёзная история о мести и расследовании соседствует с комедийными и абсурдными ситуациями, экшен-сценами, погонями и драками. Михаил Пореченков самостоятельно участвовал в постановочных трюках. Атмосферу сериала дополняют песни группы «Сектор Газа».

Режиссёром «Капитана Тумана» выступил Сергей Филатов известный по таким хитам, как «Бар "Один звонок"» и «Отпечатки». Помимо Михаила Пореченкова и Антона Артемьева, в сериале снялись Зоя Бербер, Азамат Нигманов, Андрей Мерзликин, Андрей Федорцов, Ирина Чериченко, Анна Ардова, Кирилл Гребенщиков и Дарья Урсуляк.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026