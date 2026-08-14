Уроженец Пскова Антон Артемьев снялся в новом сериале «Капитан Туман»

28 августа в онлайн-кинотеатре КИОН от МТС состоится премьера сериала «Капитан Туман» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Одну из ролей в сериале сыграл уроженец Пскова, актер Антон Артемьев, а режиссером выступил еще один пскович - Сергей Филатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Фото: МТС

В центре сюжета «Капитана Тумана»— опытный капитан полиции Виталий Туманский (Михаил Пореченков), который пытается найти виновных в гибели жены, параллельно продолжая работать в отделе. Туманский привык действовать нестандартно и идти напролом, поэтому руководство приставляет к нему двух напарников – принципиальную лейтенантку (Зоя Бербер) и молодого сержанта (Азамат Нигманов), приехавшего с Крайнего Севера. Вместе им предстоит расследовать самые сложные дела, требующие творческого подхода.

Пскович Антон Артемьев сыграл одного из преступников, младшего Колесниченко. Актер родился 27 января 1994 года в Пскове. В 2017 году окончил Российский государственный институт сценических искусств (курс Л. Б. Эренбурга). В 2016-2017 гг. играл в спектаклях Небольшого драматического театра. Снимался в сериалах «Бар "Один звонок"», «Столыпин», «Резервация», «Сводишь с ума».

Создатели сериала сделали ставку не только на детективную интригу, но и на взаимодействие трёх совершенно разных героев. Серьёзная история о мести и расследовании соседствует с комедийными и абсурдными ситуациями, экшен-сценами, погонями и драками. Михаил Пореченков самостоятельно участвовал в постановочных трюках. Атмосферу сериала дополняют песни группы «Сектор Газа».

Режиссёром «Капитана Тумана» выступил Сергей Филатов известный по таким хитам, как «Бар "Один звонок"» и «Отпечатки». Помимо Михаила Пореченкова и Антона Артемьева, в сериале снялись Зоя Бербер, Азамат Нигманов, Андрей Мерзликин, Андрей Федорцов, Ирина Чериченко, Анна Ардова, Кирилл Гребенщиков и Дарья Урсуляк.