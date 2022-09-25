Сцена / Концерты

Концерт «Золотая осень – золотые люди» организуют в Пскове

Концерт «Золотая осень – золотые люди» состоится 2 октября в 15:00 в Доме офицеров на улице Комдива Кирсанова, 5 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Праздничная концертная программа посвящена Международному дню пожилого человека и Дню музыки. В честь праздника организаторы подготовили программу, в которой примут участие творческие коллективы Дома офицеров и города Пскова.

«Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвященный Дню пожилых людей. Этот день посвящен достойным, мудрым, уважаемым, несмотря на годы, стойким и выносливым – людям с большой буквы. День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек», – отметили организаторы.

Вход на концерт по пригласительным билетам. Получить их можно бесплатно в кассе Дома офицеров.