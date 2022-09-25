Концерт «Золотая осень – золотые люди» организуют в Пскове

Концерт «Золотая осень – золотые люди» состоится 2 октября в 15:00 в Доме офицеров на улице Комдива Кирсанова, 5 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Праздничная концертная программа посвящена Международному дню пожилого человека и Дню музыки. В честь праздника организаторы подготовили программу, в которой примут участие творческие коллективы Дома офицеров и города Пскова.
Вход на концерт по пригласительным билетам. Получить их можно бесплатно в кассе Дома офицеров.