 
Культура

Более 450 человек приняли участие в композиции «История побед моими глазами» на ярмарке «Россия начинается здесь»

0

Масштабное патриотическое событие детская литературно-музыкальная композиция «История побед моими глазами», посвященная Великой Отечественной войне, собрала более 300 зрителей и объединила свыше 150 участников на сцене рабочего поселка Струги-Красные Псковской области на ярмарке «Россия начинается здесь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фотографии предоставили организаторы мероприятия

«Двухчасовой концерт прошел на одном дыхании, глубоко затронув сердца аудитории. Программа стала не просто набором номеров, а цельным повествованием о цене Победы, трагических страницах истории и безграничной гордости за Россию», — добавили организаторы.

На одной площадке выступили представители самых разных направлений искусства и спорта, создав уникальную мозаику талантов:

  • Духовой оркестр имени Александра Роора;
  • Театр хореографических миниатюр «Молчаливые»;
  • Православная молодежная спортивная Дружина Святого князя Довмонта (Тимофея) Псковского;
  • Секция художественной гимнастики;
  • Чтецкий хор «СОШ Струги-Красные»;
  • Театр спортивных миниатюр «УникС»;
  • Спортивная школа «Бригантина»;
  • Певица Дарья Романова;
  • Певцы вокальной студии «Позитив»;
  • Чтецы из муниципальных образований Псковской области.

Проект реализован Псковской областной организацией Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». Мероприятие стало возможным благодаря поддержке Министерства молодежной политики Псковской области.

Организаторы подчеркнули, что формат композиции позволил объединить классическое музыкальное искусство, народный танец, художественную гимнастику и мощное слово чтецов. Это создало живой диалог поколений, где юные артисты смогли прочувствовать и передать зрителям всю глубину подвига предков. Организаторы выражают благодарность всем коллективам, педагогам и родителям за подготовку участников, а также зрителям — за чуткость и полные залы.

 
«Мы хотели показать историю страны через призму детского восприятия, — отмечают в оргкомитете проекта. — Когда ребенок говорит со сцены о Победе, это звучит как клятва беречь мир в будущем. Тот факт, что зал был переполнен, доказывает: живая память и любовь к Родине для жителей нашей области — не пустые слова», — сообщила председатель Псковской областной организации «Российский Союз молодежи» Алена Иванова.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026