Более 450 человек приняли участие в композиции «История побед моими глазами» на ярмарке «Россия начинается здесь»

Масштабное патриотическое событие детская литературно-музыкальная композиция «История побед моими глазами», посвященная Великой Отечественной войне, собрала более 300 зрителей и объединила свыше 150 участников на сцене рабочего поселка Струги-Красные Псковской области на ярмарке «Россия начинается здесь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фотографии предоставили организаторы мероприятия

«Двухчасовой концерт прошел на одном дыхании, глубоко затронув сердца аудитории. Программа стала не просто набором номеров, а цельным повествованием о цене Победы, трагических страницах истории и безграничной гордости за Россию», — добавили организаторы.

На одной площадке выступили представители самых разных направлений искусства и спорта, создав уникальную мозаику талантов:

Духовой оркестр имени Александра Роора;

Театр хореографических миниатюр «Молчаливые»;

Православная молодежная спортивная Дружина Святого князя Довмонта (Тимофея) Псковского;

Секция художественной гимнастики;

Чтецкий хор «СОШ Струги-Красные»;

Театр спортивных миниатюр «УникС»;

Спортивная школа «Бригантина»;

Певица Дарья Романова;

Певцы вокальной студии «Позитив»;

Чтецы из муниципальных образований Псковской области.

Проект реализован Псковской областной организацией Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». Мероприятие стало возможным благодаря поддержке Министерства молодежной политики Псковской области.

Организаторы подчеркнули, что формат композиции позволил объединить классическое музыкальное искусство, народный танец, художественную гимнастику и мощное слово чтецов. Это создало живой диалог поколений, где юные артисты смогли прочувствовать и передать зрителям всю глубину подвига предков. Организаторы выражают благодарность всем коллективам, педагогам и родителям за подготовку участников, а также зрителям — за чуткость и полные залы.