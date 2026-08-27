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«Значение данного события переоценить невозможно» — Светлана Мельникова о возвращении иконы «Успение Богоматери» в Псков

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Торжественное открытие выставки «Псковская икона "Успение Богоматери" XVI века. Возвращение шедевра древнерусской иконописи» состоялось сегодня, 27 августа, в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников

С приветственным словом выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Значение сегодняшнего мероприятия невозможно переоценить. Накануне великого престольного праздника Успения Богородицы произошло поистине чудо - в Псковский музей-заповедник вернулась не просто икона, а символ своей эпохи. Она была написала в начале XVI века, когда решался вопрос будущей российской государственности. Данная икона своими цветом, композицией способна рассказать о жизни псковичей в те времена», - поделилась Светлана Мельникова.

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова прочитала приветственной слово заместителя губернатора Ольги Тимофеевой, в котором выразила благодарность всем причастным к возвращению иконы в Псков. 

Икона вернулась в Псковский музей-заповедник после 50 лет отсутствия и пройдя множество испытаний. Во время реставрации, в 2010 году, изображение святой горело в центре имени Игоря Грабаря, где проводили работы. Как отметил реставратор высшей категории Александр Горматюк, икона пострадала настолько, что в определённый момент были мысли о том, что её уже никак не восстановить.

Однако, несмотря на все сложности, реставрацию иконы «Успение Богоматери» смогли завершить и вернуть в Псков, где она будет частью постоянной экспозиции.

Основатель общества имени Михаила Абрамова Светлана Абрамова поделилась, что только благодаря совместной работе Музея русской иконы, Псковского музея-заповедника и мастерству реставраторов центра Игоря Грабаря возвращение иконы в Псков стало возможным. 

 

Выставка приурочена к 150-летию Псковского музея-заповедника и 20-летию Музею русской иконы имени Михаила Абрамова. Также партнером проекта является Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Игоря Грабаря.

В открытии также приняли участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, член Императорского Православного Палестинского Общества Александр Пискунов. 

На открытие звучали песнопения в исполнении церковного хора.

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Пресс-портреты

Мельникова Светлана Евгеньевна

Мельникова Светлана Евгеньевна

Генеральный директор Псковского музея-заповедника

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