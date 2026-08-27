Органно-вокальный концерт «Музыка королей и небес» пройдет в Пскове 30 августа

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Музыка королей и небес» состоится в воскресенье 30 августа в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступят известные петербургские музыканты: лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов Эльнора Гросс и вокалистка, лауреат международных конкурсов и экс-солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Евгения Капитонова (сопрано).

В программе концерта прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Кристофа Виллибальда Глюка, Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Петера Шуберта, Винченцо Сальваторе Кармело Франческо Беллини, Ремо Джадзотто, и Джона Уильяма Гомеса.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 60 минут, без антракта .

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.