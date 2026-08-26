В Пскове на улице Плехановский посад начались археологические раскопки

На этой неделе в Пскове на улице Плехановский посад (исторический Петровский посад) начались археологические работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Археологическом центре Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области

Исследования проводятся в связи с прокладкой инженерных сетей к строящейся гостинице «Космос».

«Археологические работы на этом участке уже стали для нас доброй традицией, и мы ожидаем, что сезон 2026 года принесет немало интересных находок и открытий», - поделились археологи. «Археологические работы на этом участке уже стали для нас доброй традицией, и мы ожидаем, что сезон 2026 года принесет немало интересных находок и открытий», - поделились археологи.

Напомним, к строительству гостиницы приступили в мае 2024 года.

Ранее археологи, проводя исследования перед строительством, обнаружили здесь руины горнов для выплавки металла и производство нательных крестиков.