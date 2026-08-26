День знаний отметят в Псковском музее-заповеднике

Акция «В музей за знаниями» пройдет 1 сентября в Псковском музее-заповеднике. Сборные и организованные группы приглашаются на культурно-образовательные программы, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Вас ждёт знакомство с различными техниками и стилями жанра – от классических портретов времен императора Петра Великого до экспериментов XXI века. Вы узнаете, как художники прошлого и настоящего передавали характер и эмоции своих моделей, какие приемы использовали для этого», - рассказали в музее.

11:00 и 12:00 – культурно-просветительское мероприятие «Башня, стерегущая город» в Варлаамовской башне

Участники программы посетят одну из самых больших башен псковской крепости и узнают интересные подробности из ее истории.

11:00 и 13:00 – экскурсия-прогулка «Путешествие в древний город»

Приглашают семьи с детьми, чтобы отправиться в путешествие в сердце древнего Пскова – по Псковскому кремлю (Крому). И детей, и взрослых ждет программа с прогулкой вдоль могучих крепостных стен, лицезревших массу исторических событий. Дети узнают, почему псковичи строили стены толщиной в несколько метров, как защищали город от врагов и где прятали сокровища в случае осады.

11:00, 13:00 и 15:00 – культурно-просветительское мероприятие «Кто в доме хозяин»

Настоящие хозяин и хозяйка дома покажут, как жила русская семья, какие ремёсла кормили дом, и что скрывалось в домашнем обиходе. В программе: старинные загадки, шумные народные игры для детей и родителей, живой рассказ о традициях, мастерстве и быте предков

15:00 – культурно-просветительское мероприятие «Как учили в старину»

Программа знакомит участников с историей создания русской азбуки и обучением грамоте на Руси. Участники попробуют выводить гусиными перьями и чернилами буквы славянской азбуки и русского алфавита, познакомятся с основами арифметики.

Обязательна предварительная запись.