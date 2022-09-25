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Сцена / Концерты

Концерт в честь открытия 79-го филармонического сезона пройдет в Пскове

03.10.2022 12:36|ПсковКомментариев: 0

Концерт-открытие 79-го филармонического сезона пройдет под руководством нового художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Программа концерта:

  • П. Чайковский Увертюра–фантазия «Ромео и Джульетта»;
  • А. Глазунов Антракт к III действию балета «Раймонда»;
  • С. Рахманинов Адажио (III часть) из симфонии №2 ми минор, ор.27 ;
  • С. Рахманинов Каватина Алеко из оперы «Алеко» ;
  • Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». 
«Большой концертный зал Псковской областной филармонии гостеприимно распахнет двери для любителей классической музыки на концерте-открытии 79-го филармонического сезона. В концерте примут участие ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров Санкт–Петербурга. Программа концерта станет кратким экскурсом по предстоящему сезону, главным акцентом которого будет 150-летие С. В. Рахманинова, отмечаемое во всем мире весной 2023 года. Фрагменты симфонии №2 ми минор и первой оперы композитора "Алеко" станут свидетельством, что музыка великого уроженца земли Новгородской в новом сезоне не раз встретится в репертуаре филармонии, а на псковских подмостках осуществится  постановка оперы по легендарной поэме А. С. Пушкина "Цыганы"», - рассказали в ТКД.

Антракт из балета А. Глазунова «Раймонда» подарит слушателям ожидание балетных постановок, которые новыми творческими силами продолжатся на псковской сцене, заметили организаторы.

Открытие 79-го филармонического сезона начнется в 18:00.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Теги: #ТКД #филармония #оркестр
Источник: Псковская Лента Новостей
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