Концерт в честь открытия 79-го филармонического сезона пройдет в Пскове

Концерт-открытие 79-го филармонического сезона пройдет под руководством нового художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области
Программа концерта:
- П. Чайковский Увертюра–фантазия «Ромео и Джульетта»;
- А. Глазунов Антракт к III действию балета «Раймонда»;
- С. Рахманинов Адажио (III часть) из симфонии №2 ми минор, ор.27 ;
- С. Рахманинов Каватина Алеко из оперы «Алеко» ;
- Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз».
«Большой концертный зал Псковской областной филармонии гостеприимно распахнет двери для любителей классической музыки на концерте-открытии 79-го филармонического сезона. В концерте примут участие ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров Санкт–Петербурга. Программа концерта станет кратким экскурсом по предстоящему сезону, главным акцентом которого будет 150-летие С. В. Рахманинова, отмечаемое во всем мире весной 2023 года. Фрагменты симфонии №2 ми минор и первой оперы композитора "Алеко" станут свидетельством, что музыка великого уроженца земли Новгородской в новом сезоне не раз встретится в репертуаре филармонии, а на псковских подмостках осуществится постановка оперы по легендарной поэме А. С. Пушкина "Цыганы"», - рассказали в ТКД.
Антракт из балета А. Глазунова «Раймонда» подарит слушателям ожидание балетных постановок, которые новыми творческими силами продолжатся на псковской сцене, заметили организаторы.
Открытие 79-го филармонического сезона начнется в 18:00.
Билеты можно приобрести по ссылке.