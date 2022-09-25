Концерт в честь открытия 79-го филармонического сезона пройдет в Пскове

Концерт-открытие 79-го филармонического сезона пройдет под руководством нового художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Программа концерта:

«Большой концертный зал Псковской областной филармонии гостеприимно распахнет двери для любителей классической музыки на концерте-открытии 79-го филармонического сезона. В концерте примут участие ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров Санкт–Петербурга. Программа концерта станет кратким экскурсом по предстоящему сезону, главным акцентом которого будет 150-летие С. В. Рахманинова, отмечаемое во всем мире весной 2023 года. Фрагменты симфонии №2 ми минор и первой оперы композитора "Алеко" станут свидетельством, что музыка великого уроженца земли Новгородской в новом сезоне не раз встретится в репертуаре филармонии, а на псковских подмостках осуществится постановка оперы по легендарной поэме А. С. Пушкина "Цыганы"», - рассказали в ТКД.