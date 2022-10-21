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Певец и актер Евгений Дятлов выступит в Пскове 22 октября

Заслуженный артист России Евгений Дятлов выступит на сцене Псковской областной филармонии завтра, 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Петь для меня – все равно что дышать. Я не представляю другой работы, которая была бы для меня столь органична, – признается певец. – Когда я на сцене, моя задача – чтобы мне поверили, чтобы любой человек сопереживал и благодаря, допустим, мне, сам для себя что-то открыл».

Как заметили в ТКД, бархатный баритон исполнителя покорил множество сердец по всей стране.

«В нем идеально сочетается все: голос, музыкальность, харизма. Потрясающая зажигательная атмосфера всегда царит на концертах певца», - пояснили организаторы.

Концерт Евгения Дятлова состоится 22 октября в Псковской областной филармонии. Приобрести билеты можно на сайте и в кассе БКЗ.