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Вокальный коллектив Михаила Турецкого выступает в Пскове. ФОТО

Вокальный коллектив Михаила Турецкого выступает на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии сегодня, 24 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Турецкий - народный артист России, человек, который посвятил музыке целую жизнь, в честь своего 60-летия представляет новую юбилейную программу «Мне 60, и это здорово!».

В уникальной концертной программе звучат музыкальные хиты разных эпох и стилей: классика и фольклор, опера и рок, блюз и романсы, а также новые песни арт-группы «Хор Турецкого».