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Концерт «Старая афиша» пройдет в Пскове 14 января

Концерт «Старая афиша» состоится на сцене Большого концертного зала филармонии в Пскове 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Старая афиша - не просто бумага! Это бесценная информация, которая способна вернуть в жизнь прочувствованные когда-то моменты. Это еще и сигнал о том, что мы могли пропустить. Именно старые афиши - любимых советских фильмов - вдохновили нас на идею концерта», - рассказали в ТКД.

На концерте прозвучат мелодии с экрана в исполнении ансамбля русской музыки «Псков». Билеты можно приобрести по ссылке.