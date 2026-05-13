Опубликована программа «Ночи музеев» в Изборске

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Государственном музее-заповеднике «Изборск» в субботу, 16 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Афиша: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

В этом году тема акции – «Родное», пройдет она в рамках Года единства народов России. Мероприятие состоится 16 мая с 18:00 до 24:00.

В программе «Ночи музеев» будут мастер-классы, концерты, кинопоказ фильмов для всей семьи, также предусмотрена вечерняя экскурсия по Изборской крепости.

Подробная информация по телефону: 8(8112) 33-16-17.