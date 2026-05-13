Новосокольническая экспедиция «Горожане-2026» объявляет набор волонтеров

Археологическая экспедиция «Горожане-2026» объявляет набор волонтеров. Об этом сообщается в группе экспедиции «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Поселение Горожане /«ВКонтакте» 

Экспедиция пройдет с 15 июля по 15 августа в деревне Горожане Новосокольнического муниципального округа. К участию приглашаются совершеннолетние волонтеры, а также родители с детьми на срок от семи дней. Возможно участие небольших организованных групп (студенческие археологические отряды и прочие). 

Проживание обеспечат в обустроенном полевом лагере: будут электричество, связь, баня, душевые кабины, полноценная кухня, холодильник, костровая зона. Территория лагеря и раскопа обрабатывается от комаров и клещей.

«Очень здорово, если вы приедете со своим личным снаряжением (палатка, коврик, спальник). Проезд к месту экспедиции не оплачивается», — отметили в группе. 
 

В этом году работы будут сосредоточены на раскопе 4 (площадь 122 кв. м.). Планируется исследование жилых, хозяйственных, производственных ям X-XI веков, изучение предматериковых слоев на раскопе с целью обнаружения следов разрушенного курганного могильника Х века. 

25-26 июля на территории экспедиции состоится фестиваль «Историческая лаборатория», в проведении которого волонтеры экспедиции по традиции принимают непосредственное участие.

Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане - памятник эпохи викингов, связанный с функционированием сухопутного участка пути «из варяг в греки» (от Новгорода до Гнездово). Культурный слой памятника содержит значительное количество предметов торговли (бусы, бисер, арабские монеты, весовые гирьки), предметов вооружения, бытовых предметов и ремесленного инструмента.

Для участия в экспедиции необходимо заполнить регистрационную форму, указанную в группе экспедиции. 

