Псковских волонтеров приглашают на археологические раскопки 16 мая

О привлечении сторонних экспертов для составления более полной картины исторических событий, а также участии волонтеров и студентов Псковского государственного университета в раскопках рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Марина Кулакова рассказала на примере, каким образом археологи могут привлечь к работе более узкого специалиста, и зачем это делается в принципе: «У нас есть внутренние чаты для обсуждения, иногда во время полевых работ мы привлекаем специалистов в эти чаты, тех же самых нумизматов. Мы смотрим: чешуйка и чешуйка. Видим, что Довмонт, это XVII век. А когда специалист раскладывает эти монетки по какой-то своей системе, у него уже история освоения участка получается. Без него мы бы не смогли это в должной степени оценить и понять, а потом еще и псковичам показать».

Помимо археологов и специалистов, в раскопках часто принимают участие волонтеры. В деревне Горожане Новосокольнического муниципального округа волонтерят, например, местные жители: «Волонтеры — это неоценимая помощь, это люди — не специалисты, которые проводят так свое свободное время, свой отпуск, им интересно, а мы стараемся их интерес поддерживать. Это еще не так, что в прошлом году были одни, а в этом приедут из совершенно других мест. Нет. Там уже складывается какой-то костяк тех, кто интересуется. Они заранее узнают, когда будут работы, планируют свои отпуска, потому что это еще и на свежем воздухе, в Изборске. В этом году тоже так будет, иногда у нас собирается около 30 человек в волонтерском лагере».

Также Марина Кулакова подробно рассказала о расписании дня волонтеров на раскопках: «День начинается с 8 или с 9 утра, зависит еще от погоды, есть дежурные по лагерю, которые встают еще раньше, готовят завтрак, затем все остальные. Потом - пошли на объект, который будет выбран. В прошлом году работали на могильнике в деревне Турок, в этом году не могу еще сказать, куда определим волонтеров. Потом они возвращаются, если полевой лагерь, то в палатки, там костер, природа».

Отдельное внимание Марина Кулакова уделила студентам ПсковГУ, благодаря которым в прошлом году была проделана большая работа: «Есть еще помощники — студенты исторического факультета ПсковГУ. Они проходят практику на наших объектах. В прошлом году их силами были определены границы культурного слоя, они каждый день ездили на раскопки».

Археологический центр Псковской области ежегодно проводит акцию для волонтеров выходного дня, когда все желающие могут поучаствовать в раскопках и почувствовать себя археологами на один день. «В эту субботу, 16 мая, мы решили начать летнее волонтерство выходного дня, поэтому приглашаем всех желающих присоединиться к раскопкам. В течении всего лета, не в каждую субботу, конечно, а время от времени будем проводить волонтерство выходного дня. За списками раскопок для волонтерства можно следить в группе в соцсети «ВКонтакте» «Археологический центр Псковской области», — отмечает Марина Кулакова.

Напоминаем, помимо волонтерства выходного дня, можно принять участие в качестве волонтера в экспедиции в деревне Горожане.