Марина Кулакова о работе археологов на Завеличье: Это был совершенно другой город

О планах на новый археологический сезон рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
В этом году первые раскопки стартовали 1 апреля. Зимних полевых работ не было, отмечает Марина Кулакова. На данный момент известны сроки продолжения раскопок в деревне Горожане Новосокольнического муниципального округа. Экспедиция пройдет с 15 июля по 15 августа.
Помимо раскопок в Пскове, планируется провести ряд экспедиций в Изборске, которые будут продолжением прошлогодних работ: «В этом году мы планируем раскопки в Пскове и в Изборске. В Изборске у нас будет даже больше работы, чем в прошлом году, потому что мы должны по законодательству определить границы территорий всех оставшихся памятников, которые еще не определены. Есть разные памятники археологии: курганы, городища, которые мы видим в рельефе. Считывается, куда еще может распространяться культурный слой. А есть такие памятники, как грунтовые могильники или селища. Они тоже должны быть защищены своими границами, поскольку у памятника археологии другой защиты нет, только та территория, та линия, которую мы проведем, и вот на этот год у нас их не меньше 10 осталось. Еще наши старые коллеги годах в 70-80-х старались их локализовать, сейчас мы уже по нынешнему законодательству работаем. У нас получаются совсем другие границы и гораздо более богатая история у этих памятников, чем была раньше», — комментирует Марина Кулакова.