 
Культура

Марина Кулакова о работе археологов на Завеличье: Это был совершенно другой город

О планах на новый археологический сезон рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

В этом году первые раскопки стартовали 1 апреля. Зимних полевых работ не было, отмечает Марина Кулакова. На данный момент известны сроки продолжения раскопок в деревне Горожане Новосокольнического муниципального округа. Экспедиция пройдет с 15 июля по 15 августа.

«Сейчас есть раскопки к северу от Рижского проспекта, от древнего центра. Эту территорию начали изучать только в середине 2000-х. Предполагали, что там есть культурный слой, что он нарушен, но первые открытия коллег показали, что это был совершенно другой город, не тот, что мы видим в междуречье Великой и Псковы. Это был богатый город с богатыми людьми, которые торговали, у них были свои дворы, свои планировки. Уже были раскопки, сейчас продолжаем раскрывать это. Жилые дома имели большую площадь, и это все конец XI — середина XIII веков. Потом начинается период войн, окраины пустеют, люди уходят под защиту крепостных стен, и потом уже только в XV веке, в позднем Средневековье начинают появляться западные дворы: немецкий, шведский торговые дворы. И вот часть этого двора мы обнаружили в раскопках в 2021 году», — отмечает Марина Кулакова.

Помимо раскопок в Пскове, планируется провести ряд экспедиций в Изборске, которые будут продолжением прошлогодних работ: «В этом году мы планируем раскопки в Пскове и в Изборске. В Изборске у нас будет даже больше работы, чем в прошлом году, потому что мы должны по законодательству определить границы территорий всех оставшихся памятников, которые еще не определены. Есть разные памятники археологии: курганы, городища, которые мы видим в рельефе. Считывается, куда еще может распространяться культурный слой. А есть такие памятники, как грунтовые могильники или селища. Они тоже должны быть защищены своими границами, поскольку у памятника археологии другой защиты нет, только та территория, та линия, которую мы проведем, и вот на этот год у нас их не меньше 10 осталось. Еще наши старые коллеги годах в 70-80-х старались их локализовать, сейчас мы уже по нынешнему законодательству работаем. У нас получаются совсем другие границы и гораздо более богатая история у этих памятников, чем была раньше», — комментирует Марина Кулакова.

