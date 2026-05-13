 
Культура

Жители новосокольнической деревни Горожане охраняют раскопы археологов от «черных копателей»

0

Сложности при раскопках в деревне Горожане в Новосокольническом округе обусловлены действиями «черных копателей», рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В 2016 году археологи Псковской области установили, что на территории деревни находится памятник, но сами раскопки начались в 2017 году под началом руководителя Псковской областной археологической экспедиции Александра Михайлова.

«Сейчас он работает на не очень большом раскопе, метров 40 квадратных. Но это научный раскоп, 2 или 3 года ведутся там раскопки, более тщательно, чем на других <...> В первые годы, когда он начал работать, мы очень подробно все показывали. Сложно было, постоянно по весне находили эти «закапушки» «черных копателей», Александр Валерьевич даже вешал камеры, чтобы следить, кто там приходит. За руку никого не поймали», — отмечает Марина Кулакова.

Ежегодно в поселении Горожане проводят фестиваль и археологические раскопки с привлечением волонтеров. Однако для создания такой общности Александр Михайлов приложил не мало усилий. «В прошлом году провели фестиваль, но до этого Александр Михайлов привлекал внимание общественности, он много рассказывал, проводил лекции для местных жителей, приглашал на экскурсии. Это дало результаты, местные жители сами осознали, что это их наследие, его усилия привели к тому, что местные жители сами охраняют место раскопок, следят, чтобы не было посторонних, а если надо, то производят необходимые меры», — комментирует Марина Кулакова.

Напоминаем, что в новом археологическом сезоне 2026 года экспедиция в деревне Горожане Новосокольнического муниципального округа пройдет с 15 июля по 15 августа. К участию приглашаются совершеннолетние волонтеры, а также родители с детьми на срок от семи дней.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Псковская археология

Псковских волонтеров приглашают на археологические раскопки 16 мая

Марина Кулакова о работе археологов на Завеличье: Это был совершенно другой город

Жители новосокольнической деревни Горожане охраняют раскопы археологов от «черных копателей»
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026