Жители новосокольнической деревни Горожане охраняют раскопы археологов от «черных копателей»

Сложности при раскопках в деревне Горожане в Новосокольническом округе обусловлены действиями «черных копателей», рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В 2016 году археологи Псковской области установили, что на территории деревни находится памятник, но сами раскопки начались в 2017 году под началом руководителя Псковской областной археологической экспедиции Александра Михайлова.

«Сейчас он работает на не очень большом раскопе, метров 40 квадратных. Но это научный раскоп, 2 или 3 года ведутся там раскопки, более тщательно, чем на других <...> В первые годы, когда он начал работать, мы очень подробно все показывали. Сложно было, постоянно по весне находили эти «закапушки» «черных копателей», Александр Валерьевич даже вешал камеры, чтобы следить, кто там приходит. За руку никого не поймали», — отмечает Марина Кулакова.

Ежегодно в поселении Горожане проводят фестиваль и археологические раскопки с привлечением волонтеров. Однако для создания такой общности Александр Михайлов приложил не мало усилий. «В прошлом году провели фестиваль, но до этого Александр Михайлов привлекал внимание общественности, он много рассказывал, проводил лекции для местных жителей, приглашал на экскурсии. Это дало результаты, местные жители сами осознали, что это их наследие, его усилия привели к тому, что местные жители сами охраняют место раскопок, следят, чтобы не было посторонних, а если надо, то производят необходимые меры», — комментирует Марина Кулакова.

Напоминаем, что в новом археологическом сезоне 2026 года экспедиция в деревне Горожане Новосокольнического муниципального округа пройдет с 15 июля по 15 августа. К участию приглашаются совершеннолетние волонтеры, а также родители с детьми на срок от семи дней.