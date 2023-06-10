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Финал конкурса «Живое пушкинское слово» будет открыт для зрителей

Псковичей приглашают в парк Строителей, где состоится финал открытого регионального конкурса «Живое пушкинское слово», 1 июля в 14:00. Финалисты – а это 34 человека от 10 до 65 лет – выступят перед публикой с вокальными или чтецкими номерами по стихотворениям Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Финал конкурса станет настоящим пушкинском праздником: он объединит людей разных возрастов и профессий, новичков и артистов любительских студий. Со сцены прозвучат известные всем строки Пушкина и, быть может, его произведения, которые публике доведется услышать впервые. Участники будут не только читать Пушкина, но и петь – команда наставника Елены Обуховой представит вокальные номера – это будет и авторская музыка, и классика, и рок.

Напомним, что 17 июня в Псковском театре драмы прошел полуфинал конкурса, на котором наставники – артисты Владимир Свекольников, Сергей Попков, Александр Овчаренко и педагог по вокалу Елена Обухова – сформировали команды участников для подготовки к финалу. В заключительном туре выступления участников оценит жюри, в которое войдут известные деятели культуры Псковской области.

Конкурс проходит параллельно в Пскове и Великих Луках, оргкомитет принял более ста заявок. «Наши опасения о том, что конкурс может оказаться невостребованным, развенчались. Очень радостно, что к поэзии Пушкина захотели обратиться и дети, и молодежь, и взрослые. У любого желающего была возможность выступить на сцене национального драматического театра, рассказать то, что волнует, попробовать свои силы – в этом, я считаю, успех конкурса», – прокомментировал один из экспертов конкурса, артист Александр Овчаренко.

Победителей ждет поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А.С. Пушкина и выступление вместе со своими наставниками на Пушкинском театральном фестивале осенью.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы – Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры – комитет по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».