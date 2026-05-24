Изборский музей приглашает на выставки в День славянской письменности и культуры

Изборский музей приглашает гостей посетить «Изборскую палату Русской словесности и Православной веры» и новую выставку «Крестьянская механика и мода» в День славянской письменности и культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение здесь и фото далее: Изборский музей

Академик живописи Петр Оссовский создал «Изборскую палату» в 2012 году к 1150-летнему юбилею Изборска. Художник задумал этот памятник как духовное завещание потомкам. Петр Оссовский писал, что его деды завоевывали славу России оружием и искусством, поэтому он не должен посрамить их честь и честь Великой России, так как без крепкой любви к ней невозможно создать ничего истинно национального.

Музей также представляет в выставочном зале новую экспозицию «Крестьянская механика и мода». Организаторы посвятили этот крупный международный межмузейный проект Году единства народов России.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8(8112) 33-16-17 или электронной почте izborsk331617@yandex.ru.

