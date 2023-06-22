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Концерт «Дирижеры пространства» пройдет в Варлаамовской башне в Пскове

Терменвокс зазвучит в пространстве Варлаамовской башни 15 июля в 20:00. Это уникальный электромузыкальный инструмент, созданный в Санкт-Петербурге более 100 лет назад Львом Терменом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Дирижеры пространства» – первый из концертов, посвященных необычным и редко использующимся музыкальным инструментам, познакомит зрителей с терменвоксом – «космическим передатчиком», футуристической установкой, звуки которой лучше всего передают образ будущего: загадочного и немного пугающего.

На концерте в Пскове виртуозное владение футуристичным инструментом продемонстрируют дочь и правнук изобретателя - Наталья и Петр Термены. Музыканты в сопровождении фортепиано (концертмейстер Валерия Дунюшкина) исполнят шедевры И. С. Баха, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Р. Леонкавалло, М. Равеля.

Концерт «Дирижеры пространства» открывает серию мероприятий в Варлаамовской башне, посвященных необычным и редко использующимся музыкальным инструментам.

Начало концерта в 20.00, билеты в кассе и на сайте филармонии.