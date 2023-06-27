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Праздничный концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря состоялся в Пскове

Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря прошел в Зелёном театре города Пскова 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Порядка 3000 зрителей смогли насладиться выступлениями детских и молодёжных коллективов из Пскова и Печор: ансамбль «Фолк-Феникс», хор Воскресной школы Псково-Печерского монастыря, эстрадные коллективы Вокальной мастерской Алины Виардо, музыкальная кавер-группа «Четыре угла» и многие другие.

Кроме того, на сцене выступили именитые артисты из Москвы и Санкт-Петербурга, среди них Детский эстрадный хор «Аврора», музыкант Вадим Азарх и хедлайнер концерта – Родион Газманов.

Организаторами концерта стали творческий клуб «Феникс» и МБУ «Псковский городской молодёжный центр» при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, администрации города Пскова и Дома офицеров.