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Дедовичской библиотеке присвоят имя поэта-партизана Ивана Виноградова

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Торжественное мероприятие в честь присвоения Дедовичской районной библиотеке имени поэта-партизана Ивана Виноградова состоится 27 августа в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили директор библиотеки Юлия Павлюк и заведующая историко-краеведческим отделом учреждения Екатерина Савельева.

Фото: Дедовичская библиотека имени Ивана Виноградова / «ВКонтакте»

Организаторы подготовили насыщенную программу. В рамках мероприятия запланированы: официальная церемония присвоения имени, презентация выставки, посвященной жизни и творчеству Ивана Виноградова, а также поэтические чтения, где прозвучат знаменитые строки поэта-партизана в исполнении читателей и гостей.

В мероприятии примут участие: внук поэта Кирилл Виноградов, глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов и генеральный директор Псковской областной библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова.

Присвоение имени Ивана Виноградова — это общая инициатива Дедовичской центральной районной библиотеки и Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова.

Иван Виноградов был участником партизанского движения на Псковщине, редактором «Псковской правды», членом Союза журналистов и Союза писателей, одним из основателей Псковской писательской организации и автором таких произведений, как «Ясски», «Партизанская война на Псковщине», «На берегах Шелони» и других. 

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