Угадать назначение первого найденного на Старом рынке артефакта предлагают псковичам

Археологи нашли первый артефакт на Старом рынке в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Археологическом центре Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области

Археологи отметили, что предмет неплохой сохранности, его обнаружили в балластном слое.

Назначение предмета и его возраст псковичам предлагается отгадать, ответ появится в четверг, а свои предположения можно оставлять в комментариях в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ранее псковичам пообещали фермерский рынок с общепитом, который собираются строить на расчищенном от прежних торговцев бывшем «Белорусском» рынке.