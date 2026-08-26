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Угадать назначение первого найденного на Старом рынке артефакта предлагают псковичам

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Археологи нашли первый артефакт на Старом рынке в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Археологическом центре Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области

Археологи отметили, что предмет неплохой сохранности, его обнаружили в балластном слое. 

Назначение предмета и его возраст псковичам предлагается отгадать, ответ появится в четверг, а свои предположения можно оставлять в комментариях в группе центра в соцсети «ВКонтакте». 

Напомним, ранее псковичам пообещали фермерский рынок с общепитом, который собираются строить на расчищенном от прежних торговцев бывшем «Белорусском» рынке.  

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