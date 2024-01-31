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Познакомиться с Пушкиным заново смогут псковичи на концерте 10 февраля

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и... Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоится в Псковской областной филармонии завтра, 10 февраля. Продюсер проекта Игорь Гаврюшкин пригласил зрителей на премьеру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба ТКД

«Я думаю, что это будет праздник встречи с Пушкиным, которого мы ещё не знаем, но которого мы любим и полюбим ещё больше», - отметил Игорь Гаврюшкин.

Напомним, мультсериал посвящен периоду ссылки А. С. Пушкина в родовом имении под Псковом с августа 1824 года по сентябрь 1826 года. Именно в этот время с поэтом произошло духовное перерождение, были созданы ключевые произведения.