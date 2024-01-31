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Концерт «Дыхание эпох» пройдет в Пскове

Концерт «Дыхание эпох» пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 1 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

На сцене выступят петербургские музыканты.

«Одной из солисток вечера станет Ирина Розанова – одна из лучших органисток России, лауреат международных премий. Инна Черепанова виртуозно владеет флейтой-пикколо, а Серафима Верхолат поразит зрителей удивительной игрой на саксофоне», - отметила Ольга Тимофеева.

Мероприятие пройдёт 1 марта в 19:00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2.