Камерный женский хор «Апрель» из Гатчины выступит в Пскове 26 октября

Камерный женский хор «Апрель» из города Гатчина выступит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
В репертуаре коллектива - светская, духовная и народная музыка разных стран и народов.
Хор основан в 1980 году, с 1991 года ведет активную международную фестивальную, конкурсную и концертную деятельность. Лауреат международных и всероссийских конкурсов.
Основатель коллектива - Виктор Огороднов, член Союза композиторов России, член Союза концертных деятелей, участник проекта восстановления колокольни и самых старых в истории России часов Ферапонтова монастыря в Вологодской области.
Хормейстер – лауреат международных и всероссийских конкурсов Виктория Огороднова
Концертмейстеры – лауреаты международных и всероссийских конкурсов Михаил Огороднов и Ульяна Власова.
На концерт приглашены подопечные Красного креста, дети войны, переселенцы, члены псковского регионального отделения Союза пенсионеров России.
В актовом зале библиотеки, где пройдет концерт, можно познакомиться с книжной выставкой и взять интересующую литературу.
Концерт состоится 26 октября в 16:00. Вход свободный.