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Сцена / Концерты

Камерный женский хор «Апрель» из Гатчины выступит в Пскове 26 октября

25.10.2024 18:09|ПсковКомментариев: 0

Камерный женский хор «Апрель» из города Гатчина выступит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В репертуаре коллектива -  светская, духовная и народная музыка разных стран и народов.

Хор основан в 1980 году, с 1991 года ведет активную международную фестивальную, конкурсную и концертную деятельность. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. 

Основатель коллектива - Виктор Огороднов, член Союза композиторов России, член Союза концертных деятелей, участник проекта восстановления колокольни и самых старых в истории России часов Ферапонтова монастыря в Вологодской области.

Хормейстер – лауреат международных и всероссийских конкурсов Виктория Огороднова

Концертмейстеры – лауреаты международных и всероссийских конкурсов Михаил Огороднов и Ульяна Власова. 

На концерт приглашены подопечные Красного креста, дети войны,  переселенцы, члены псковского регионального отделения Союза пенсионеров России. 

В актовом зале библиотеки, где пройдет концерт, можно познакомиться с книжной выставкой и взять интересующую литературу.

Концерт состоится 26 октября в 16:00. Вход свободный.

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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