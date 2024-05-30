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Камерный женский хор «Апрель» из Гатчины выступит в Пскове 26 октября

Камерный женский хор «Апрель» из города Гатчина выступит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В репертуаре коллектива - светская, духовная и народная музыка разных стран и народов.

Хор основан в 1980 году, с 1991 года ведет активную международную фестивальную, конкурсную и концертную деятельность. Лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Основатель коллектива - Виктор Огороднов, член Союза композиторов России, член Союза концертных деятелей, участник проекта восстановления колокольни и самых старых в истории России часов Ферапонтова монастыря в Вологодской области.

Хормейстер – лауреат международных и всероссийских конкурсов Виктория Огороднова

Концертмейстеры – лауреаты международных и всероссийских конкурсов Михаил Огороднов и Ульяна Власова.

На концерт приглашены подопечные Красного креста, дети войны, переселенцы, члены псковского регионального отделения Союза пенсионеров России.

В актовом зале библиотеки, где пройдет концерт, можно познакомиться с книжной выставкой и взять интересующую литературу.

Концерт состоится 26 октября в 16:00. Вход свободный.