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Алексей Репников пригласил псковичей на концерт музыки Петра Чайковского. ВИДЕО

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников приглашает всех любителей музыки на вечер, посвящённый творчеству Петра Чайковского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба ТКД

Первый концерт нового цикла под названием «Эпоха в музыке. Чайковский» состоится 10 ноября в 17:00. Псковичей ждёт путешествие по шедеврам великого композитора, чьи произведения знакомы и любимы многими поколениями слушателей.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области исполнит самые известные и любимые произведения Чайковского, которые трогают сердца глубиной чувств и красотой мелодий, добавили в ТКД.