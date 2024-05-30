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«Зимний вечер романса» состоится в псковской филармонии 21 декабря

Романсы прозвучат в Псковской областной филармонии в преддверии Нового года. Авторскую концертную программу представят оперные солисты-лауреаты международных конкурсов: Денис Беганский (бас) и Александр Фёдоров (тенор) из труппы Мариинского театра, Ирина Мулярчик (сопрано) из Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Псковичи услышат как известные, которые на слуху у всех, так и очень редкие и невероятно красивые романсы, рассказали в ТКД. Композиции прозвучат в сопровождении фортепиано: аккомпанировать исполнителям будет концертмейстер Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Василий Попов.

«Наша самая главная задача — создать очень теплую и душевную атмосферу в вечер концерта, - отметил солист Денис Беганский. - Я могу пообещать, что мы сделаем все для того, чтобы нам это удалось».

Концерт обещает стать настоящим подарком для слушателей: выступление состоится в преддверии Нового года, в предвкушении праздника, наполненного ощущением волшебства, тепла и радостных сюрпризов, заметили в ТКД.

Программа будет представлена в рамках цикла мероприятий «От романса до оперы», которые организует Псковская областная филармония при участии солистов Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, проектов Культурного центра Елены Образцовой.